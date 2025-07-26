Весной его дисквалифицировали за мат, а теперь он герой Универсиады. Кто такой Владимир Сидоренко?

«Мы не играли на международных турнирах 3,5 года. Здесь многие игроки, за которыми я наблюдал, смотрел по видео, мечтал оказаться на их месте. Первый турнир и сразу медаль, причем с такой тяжелой сеткой. Сначала кореец, теперь тайванец. Он очень сильный, обыгрывал людей из топ-10 мира, француза Феликса Лебрюна, шведа Трулса Моригарда. Даже не знаю, как я с 0−2 против него ушел. Просто психология, наверное. Тактику вообще не менял. Нашатырь помог немного (улыбается). Очень давно не встречался с игроками такого уровня. Да, за клуб играл, но это были разовые моменты. Федерации нашей нужна была медаль, мы ее обещали и слово сдержали», — так объяснил свою эмоцию Сидоренко «РГ».