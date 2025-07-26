Весной его дисквалифицировали за мат, а теперь он герой Универсиады. Кто такой Владимир Сидоренко?

В Германии проходит летняя Универсиада. Российские спортсмены приехали на этот турнир впервые с 2019 года. До этого мешали ковид и отстранение от международных стартов.
Наши представлены не во всех видах спорта, в усеченном составе и в нейтральном статусе, но все это не мешает им выигрывать медали. У команды есть награды в плавании, фехтовании, теннисе, дзюдо. Пополнили коллекцию игроки в настольный теннис.
До финала добрались первая ракетка России — Владимир Сидоренко, а также второй в стране — Максим Гребнев. Встреча серебряных призеров чемпионата Европы в команде завершилась победой Сидоренко со счетом 4−1 (10:12, 11:8, 11:8, 11:6, 11:6).
«Я счастлив, но немного расстроен тем, что мне пришлось играть со своим другом, поэтому не мог выдать все эмоции, которые у меня были во время этих соревнований. Но я просто счастлив, что смог выиграть свои первые соревнования за три года. Игра была хорошей, я немного устал, но старался сохранять свои силы, не кричать после побед и оставаться сфокусированным во время каждой партии», — сказал Сидоренко ТАСС после финала.
Универсиада стала для Сидоренко знаковым турниром. И он ярко показал это еще в четвертьфинале. Там он сыграл с первым сеяным — Као Ченом из Тайваня. Первые два сета теннисист уступил, но затем вернулся в игру и завершил встречу в свою пользу. После победного очка россиянин вскинул руки и прокричал: «Три с половиной года!».
«Мы не играли на международных турнирах 3,5 года. Здесь многие игроки, за которыми я наблюдал, смотрел по видео, мечтал оказаться на их месте. Первый турнир и сразу медаль, причем с такой тяжелой сеткой. Сначала кореец, теперь тайванец. Он очень сильный, обыгрывал людей из топ-10 мира, француза Феликса Лебрюна, шведа Трулса Моригарда. Даже не знаю, как я с 0−2 против него ушел. Просто психология, наверное. Тактику вообще не менял. Нашатырь помог немного (улыбается). Очень давно не встречался с игроками такого уровня. Да, за клуб играл, но это были разовые моменты. Федерации нашей нужна была медаль, мы ее обещали и слово сдержали», — так объяснил свою эмоцию Сидоренко «РГ».
С 2022 года Сидоренко не мог играть на международных стартах. Многократный чемпион России имел возможность встречаться с иностранными соперниками только на клубном уровне. В этом плане к 23 годам у него достаточно насыщенная биография. В сезоне 2018/19 Владимир выступал за TTC Schwalbe Bergneustadt, в 2019/20 — за TTF Liebherr Ochsenhausen, а с 2020-го по 2023-й играл в TTC Neu-Ulm. После Германии Сидоренко перебрался во Францию и сейчас представляет GV Hennebont TТ.
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В настольный теннис Сидоренко привел отец. Владимир Сидоренко старший был одним из учредителей Федерации настольного тенниса Томской области «Золотая ракетка», а также сам занимается этим видом спорта.
«Это произошло благодаря моему отцу. Он часто брал меня на вечерние тренировки, я смотрел, как играет он, играют другие. Конечно же, появилось желание попробовать, а потом и побеждать… Помню, что [на первой тренировке] было очень тяжело. Я — новичок в теннисе, а уровень тренирующихся, на тот момент, в зале был на порядок выше. Они свободно владели многими элементами настольного тенниса (а не только “тычками” и накатами). Расстраивался я тогда очень сильно, но очень быстро все схватил», — признавался Сидоренко в интервью пресс-службе СПб ГБУ ДО СШОР «Комета».
Первые спортивные успехи пришли к Сидоренко в Ханты-Мансийске, а затем продолжились в Санкт-Петербурге. Именно этот момент в жизни спортсмен считает поворотным в карьере. Труднее всего же дался переезд в Германию. Несмотря на еще более напряженный график, Сидоренко не стал отказываться от возможности прогрессировать.
— Самое трудным для меня решением было решение тренироваться в Германии. Живя в Питере у меня и так, практически, нет времени на личную жизнь, встречи с друзьями, поездки на отдых, а в Германии с этим все было еще сложнее. Зал, тренировки, завтрак, обед, ужин, сон и все по новой. Это трудное решение, оставаться там, принималось мной каждый день. Нужно было чем-то жертвовать, тренироваться, повышать свой уровень игры для завоевания титулов, новых побед.
Карьера в Германии дала Сидоренко не меньше, чем тренировки в Питере. Прямо сейчас Владимир — лучший игрок в настольный теннис в стране. И, если тут у него все хорошо, над эмоциональностью еще нужно поработать. Оказалось, проявлять ее в этом виде спорта — опасно.
Весной 2025-го на чемпионате России в Казани Сидоренко был наказан за мат в четвертьфинале, где играл с Гребневым. Он ругнулся матом и был снят с соревнований, так как судья посчитала, что это было сделано в ее адрес. Наказанием для Владимира стал 3-месячный бан и лишение президентской стипендии.
"Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России (ФНТР) приняла решение не представлять этого спортсмена (Сидоренко) на получение президентской стипендии в размере 600 тысяч рублей в год за успешное выступление на Играх БРИКС-2024, а также дисквалифицировать на три месяца, в течение которых он не сможет выступать на внутрироссийских соревнованиях.
После истечения срока отстранения Сидоренко предстоит отбыть условную трехмесячную дисквалификацию. Победитель чемпионата России Гребнев за бросок ракетки также понесет наказание, как и другой спортсмен Сади Исмаилов.
Сидоренко много выступает за границей и имеет возможность играть с сильными зарубежными соперниками, что, конечно, является положительным моментом. Но все эти плюсы, в моем понимании, нивелируются вот таким недостойным поведением.
Люди большую часть времени предоставлены сами себе, отсутствуют на централизованных сборах, а тренировочный процесс — это прежде всего педагогический процесс. Сидоренко нагрубил женщине-судье, что вообще ничем не может быть оправдано, и вообще вел себя вызывающе.
Такое поведение одного из ведущих спортсменов страны в присутствии сотен болельщиков неуместно. Тем более что сам турнир проходил на очень высоком уровне, а наши спортсмены показали прекрасную игру. Накал страстей был высок, что, конечно, тоже привлекает зрителей", — рассказал ТАСС главный тренер национальной команды Виктор Батов.
История Сидоренко сразу заставляет вспомнить о том, насколько эмоциональны игроки в большой теннис. Если бы их дисквалифицировали за каждое матерное слово и ругань с судьями, играть было бы некому!
Виктория Дмитриева