Сборная Казахстана с рекордным результатом завершила выступление на чемпионате мира по настольному теннису

Мужская сборная Казахстана завершила выступление на командном чемпионате мира по настольному теннису 2026 года в Лондоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: ФНТ РК

Команда впервые в истории дошла до ⅛ финала этого турнира. На данной стадии казахстанцы встретились с японцами и уступили со счетом 1:3.

Участник Олимпиады-2024 Кирилл Герасименко выиграл первый матч, но следующие три остались за соперниками. Поражения потерпели Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов и Герасименко. Также в состав входили Санжар Жубанов и Искендер Харки.

Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира в Лондоне. Ранее женская национальная команда выбыла из борьбы в 1/16 финала.