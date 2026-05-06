Сборная Казахстана с рекордным результатом завершила выступление на чемпионате мира по настольному теннису

Команда впервые в истории дошла до ⅛ финала этого турнира. На данной стадии казахстанцы встретились с японцами и уступили со счетом 1:3.
Участник Олимпиады-2024 Кирилл Герасименко выиграл первый матч, но следующие три остались за соперниками. Поражения потерпели Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов и Герасименко. Также в состав входили Санжар Жубанов и Искендер Харки.
Таким образом, сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира в Лондоне. Ранее женская национальная команда выбыла из борьбы в 1/16 финала.