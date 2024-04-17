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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Свёнтек — о критике в соцсетях: люди не знают всей правды

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о критике в социальных сетях.

Источник: Reuters

«В соцсетях происходит много вещей, которые я искренне не понимаю. Мне это кажется странным и не совсем правдивым, поэтому я держусь от соцсетей подальше. Люди чего-то тебя ожидают, но я чувствую себя не лучшим образом только тогда, когда не оправдываю свои собственные ожидания.

Меня поражает, что люди судят тебя, совсем не зная тебя. Они не знают всей правды, не знаю, что происходит за пределами корта. Иногда всё не так просто. Я понимаю, как устроен мир, и не жду, что он изменится. Конечно, было бы здорово, если бы люди помнили, что мы тоже люди. Невозможно выигрывать каждый турнир», — приводит слова Свёнтек Tennis Infinity.

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