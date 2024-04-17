Надаль проиграл Де Минауру во 2-м круге турнира в Барселоне
Испанский теннисист, 22- кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль потерпел поражение во 2-м круге турнира в Барселоне категории ATP-500.
Испанский теннисист, 22- кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль потерпел поражение во 2-м круге турнира в Барселоне категории ATP-500.
В матче 1/16 финала Надаль уступил 11-й ракетке мира, австралийцу Алексу Де Минауру.
Встреча между спортсменами продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась поражением испанца со счетом 5:7, 1:6.
За выход в четвертьфинал Де Минаур поспорит с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Фис (Франция).