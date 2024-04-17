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19:45 (мск), источник: Sport24

Надаль проиграл Де Минауру во 2-м круге турнира в Барселоне

Испанский теннисист, 22- кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль потерпел поражение во 2-м круге турнира в Барселоне категории ATP-500.

В матче 1/16 финала Надаль уступил 11-й ракетке мира, австралийцу Алексу Де Минауру.

Встреча между спортсменами продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась поражением испанца со счетом 5:7, 1:6.

За выход в четвертьфинал Де Минаур поспорит с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Фис (Франция).

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