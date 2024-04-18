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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я не могла играть». Соболенко эмоционально высказалась о матче с Бадосой в Штутгарте

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально высказалась о матче с испанкой Паулой Бадосой на старте грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Я не могла играть». Соболенко эмоционально высказалась о матче с Бадосой в Штутгарте | Источник: Чемпионат.com

Напомним, Бадоса была вынуждена сняться с поединка при счёте равно счёте в третьем сете (3:3). Первую партию со счётом 7:6 (7:4) забрала Соболенко, вторую — Бадоса (6:4).

«Я ей сочувствую и очень надеюсь, что она как можно скорее восстановится и будет готова к Мадриду. В первом сете я играла на отличном уровне. Мне кажется, я показала максимум, боролась и, в итоге, выиграла эту партию. Во втором сете уже она играла просто на невероятном уровне, атаковала и рисковала. В третьем сете — не знаю. У меня с ней очень сильная связь, и я просто не могла играть. Была не в своей тарелке и рада, что смогла сделать обратный брейк (при счёте 3:2), но совсем не рада, что выиграла таким образом. Не знаю… Это тяжело.

Очень важно, чтобы в такой конкурентной среде у тебя была подруга. Я обожаю эту девушку, и мне так жаль, что она плохо себя чувствует, я буквально была готова заплакать», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

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