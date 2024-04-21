Вероника Кудерметова выиграла турнир в Штутгарте в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей парного турнира в Штутгарте.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей парного турнира в Штутгарте.
В финале соревнования 26-летняя россиянка и 30-летняя Хао Чин-Чань из Тайваня обыграли норвежку Ульрикке Эйкери и эстонку Ингрид Нил со счетом 4:6, 6:3, 10:2.
Кудерметова завоевала свой 8-й титул WTA в парном разряде и третий — на грунтовом покрытии.