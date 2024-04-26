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16:24 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко вышла в 3-й раунд турнира WTA-1000 в Мадриде

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Пресс-служба China Open

В сегодняшнем поединке второго круга вторая ракетка планеты встречалась с польской теннисисткой Магдой Линетт (48-й номер мирового рейтинга) и добилась победы — 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В 1/16 финала соперницей Соболенко будет победительница матча между британкой Кэти Бултер (28) и американкой Робин Монтгомери (183). Арина Соболенко выигрывала мадридский турнир в 2021 и 2023 годах.

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (26) в 1/32 финала уверенно переиграла в двух сетах представительницу Германии Татьяну Марию (67) — 6:3, 6:1 и в третьем раунде встретится с испанкой Сарой Соррибес Тормо (55). В Мадриде Виктория Азаренко дважды становилась победительницей в парном разряде (2011, 2023 годы).

Нынешние состязания на открытых грунтовых кортах испанской столицы завершатся 5 мая.

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