Свентек стала первой полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня в стартовом четвертьфинальном матче лидер мирового рейтинга обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад Майю, занимающую 14-е место в рейтинге WTA, — 4:6, 6:0, 6:2. В полуфинале соперницей Свентек будет победительница поединка между тунисской теннисисткой Унс Джабир (9-й номер мирового рейтинга) и американкой Мэдисон Киз (20).



Еще два четвертьфинальных матча состоятся завтра. Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко встретится с россиянкой Миррой Андреевой (43). До этого Соболенко одолела в трехсетовых поединках польскую теннисистку Магду Линетт (48) — 6:4, 3:6, 6:3, а также двух американок — Робин Монтгомери (183) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:4 и Даниэль Коллинз (15) — 4:6, 6;4, 6:3. Арина Соболенко является двукратной чемпионкой мадридского турнира: год назад она обыграла в финале Игу Свентек, а в 2021 году была сильнее австралийки Эшли Барти. В случае успеха в завтрашней игре Соболенко выйдет в полуфинал, где встретится с победительницей игры между двумя представительницами Казахстана — Еленой Рыбакиной (4) и Юлией Путинцевой (50).



Турнир на открытых кортах испанской столицы финиширует 5 мая.