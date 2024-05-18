Соболенко проиграла Свентек в финале турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня в решающем поединке соревнований в Риме Соболенко за полтора часа проиграла в двух партиях — 2:6, 3:6. Ровно две недели назад два лидера мирового рейтинга в финале турнира в Мадриде показали отличную игру, в которой первая ракетка планеты за три часа одолела белоруску — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Сегодня Арина Соболенко провела свой 28-й финал на турнирах под эгидой WTA, в 14 из них она побеждала.



Финальный матч мужского турнира в итальянской столице состоится завтра: за чемпионский титул поспорят представитель Германии Александр Зверев (5-й номер рейтинга АТР) и чилийский теннисист Николас Харри (24).



После финиша римского турнира ведущие теннисисты мира будут готовиться к старту на втором в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытому чемпионату Франции, который пройдет на парижских кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня.