Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Динамо Мх
Родина
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Чехия
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Франция
Словакия
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Хетафе
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Канада
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Польша
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Енисей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Дания
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Латвия
Швеция
Все события
19:57 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко проиграла Свентек в финале турнира WTA-1000 в Риме

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд проиграла польке Иге Свентек в финале турниров WTA-1000, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в решающем поединке соревнований в Риме Соболенко за полтора часа проиграла в двух партиях — 2:6, 3:6. Ровно две недели назад два лидера мирового рейтинга в финале турнира в Мадриде показали отличную игру, в которой первая ракетка планеты за три часа одолела белоруску — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7). Сегодня Арина Соболенко провела свой 28-й финал на турнирах под эгидой WTA, в 14 из них она побеждала.

Финальный матч мужского турнира в итальянской столице состоится завтра: за чемпионский титул поспорят представитель Германии Александр Зверев (5-й номер рейтинга АТР) и чилийский теннисист Николас Харри (24).

После финиша римского турнира ведущие теннисисты мира будут готовиться к старту на втором в сезоне турнире серии «Большого шлема» — открытому чемпионату Франции, который пройдет на парижских кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь