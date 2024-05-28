Соболенко победила на старте открытого чемпионата Франции по теннису

Сегодня в стартовом матче вторая ракетка мира разгромила российскую теннисистку Эрику Андрееву, которая замыкает топ-100 мирового рейтинга, — 6:1, 6:2. Следующей соперницей белоруски будет победительница встречи между испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлой (302-й номер рейтинга WTA) и японкой Моюкой Учижимой (83). Также сегодня Виктория Азаренко (21) сыграет с представительницей Аргентины Надей Подорошкой (59). Год назад Арина Соболенко дошла до полуфинала открытого чемпионата Франции, а Виктория Азаренко выбыла после первого круга.



Общий призовой фонд 123-го по счету French Open составляет 53,5 млн евро, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 2,4 млн евро. Турнир завершится 9 июня. В прошлом сезоне чемпионкой в третий раз в карьере стала лидер мирового рейтинга полька Ига Свентек, а у мужчин также в третий раз победил серб Новак Джокович.



Рекордсменами «Ролан Гаррос» являются испанец Рафаэль Надаль, у которого 14 титулов, и американка Крис Эверт, побеждавшая 7 раз.