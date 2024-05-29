Теннисист Рублев вышел в третий круг Roland Garros

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл испанского теннисиста Педро Мартинеса-Портеро в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Рублева (шестой номер посева). Испанец выступал на турнире без номера посева. В следующем круге россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди (без номера посева) и французом Александром Мюллером, который получил от организаторов турнира специальное приглашение — wild card.

Рублеву 26 лет, он является шестой ракеткой мира. На счету россиянина 16 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, 2 из которых он выиграл в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Мартинесу-Портеро 27 лет, он располагается на 48-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсмена один титул ATP. На турнирах Большого шлема испанец не проходил дальше третьего круга.