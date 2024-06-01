Россиянка выбила восьмую ракетку мира с «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 21-летняя россиянка победила китаянку Чжэн Циньвэнь, восьмую ракетку мира, со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (10:6).

Ее следующей соперницей станет победительница пары Бьянка Андрееску (Канада) — Жасмин Паолини (Италия).

Аванесян занимает 70-е место в рейтинге WTA, она второй год подряд вышла в четвертый круг на «Ролан Гаррос».

В женской сетке из россиянок борьбу еще продолжают Мирра Андреева (сыграет в третьем круге с американкой Пейтон Стернс) и Анастасия Потапова (в четвертом круге — с польской Игой Свёнтек).