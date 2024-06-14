Бывшая первая ракетка мира Осака получила разрешение выступить на Олимпиаде
Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака сможет выступить на Олимпиаде в Париже, сообщает Inside The Games.
Японская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака сможет выступить на Олимпиаде в Париже, сообщает Inside The Games.
Отмечается, что спортсменка получила разрешение от теннисной федерации представлять свою страну посредством специального рейтинга, предоставляемого игрокам, которые возвращаются в Тур.
Точно по такому же рейтингу Японию представит на Играх известный в прошлом Кеи Нисикори.