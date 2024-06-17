«Этот турнир может стать великим!» Джокович поддержал сборную Сербии на Евро-2024

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«Вперёд, ребята, этот турнир может стать великим! Я с вами!» — сказал Джокович в видеообращении.

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Сербии и Англии. Команды играют на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. На момент написания новости сборная Англии выигрывает со счётом 1:0.