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Футбол. Евро. Все результаты
00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Этот турнир может стать великим!» Джокович поддержал сборную Сербии на Евро-2024

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович поддержал сборную Сербии по футболу перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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26
фотографий
26
фотографий

«Вперёд, ребята, этот турнир может стать великим! Я с вами!» — сказал Джокович в видеообращении.

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Сербии и Англии. Команды играют на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Орсато. На момент написания новости сборная Англии выигрывает со счётом 1:0.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в ⅛ финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

Сербия
0:1
Первый тайм: 0:1
Англия
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