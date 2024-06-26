Эмма Радукану впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга

Знаковое для британки событие произошло во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга Радукану (WC) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (2). Интересно, что Пегула только на прошлой неделе завоевала травяной титул WTA-500 в Берлине.

Напомним, Радукану завоевала титул на US Open — 2021 в роли квалифаера. При этом самой высокорейтинговой её соперницей была на тот момент 12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич.