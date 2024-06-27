Победительница Roland Garros в миксте рассказала о работе с теннисисткой Калинской

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата Франции 1993 года в миксте Евгения Манюкова помогает во время сборов 17-й ракетке мира россиянке Анне Калинской. Об этом Манюкова рассказала ТАСС.

«Сейчас я не тренирую на постоянной основе игроков высокого уровня. Я по большей части занимаюсь сейчас с детьми. Но на сборах я помогаю профессиональным игрокам, в частности, Анне Калинской», — сказала Манюкова.