Победительница Roland Garros в миксте рассказала о работе с теннисисткой Калинской
Анна Калинская является 17-й ракеткой мира.
Анна Калинская является 17-й ракеткой мира.
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Победительница Открытого чемпионата Франции 1993 года в миксте Евгения Манюкова помогает во время сборов 17-й ракетке мира россиянке Анне Калинской. Об этом Манюкова рассказала ТАСС.
«Сейчас я не тренирую на постоянной основе игроков высокого уровня. Я по большей части занимаюсь сейчас с детьми. Но на сборах я помогаю профессиональным игрокам, в частности, Анне Калинской», — сказала Манюкова.
Калинской 25 лет, лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года. Также на ее счету три победы на турнирах Женской теннисной ассоциации в парном разряде.