МОК допустил теннисистов Медведева и Андрееву до участия в Олимпиаде

В четверг МОК опубликовал обновленный список российских и белорусских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр. 15 июня МОК опубликовал первый перечень, в который вошли 14 допущенных до Олимпиады российских спортсменов.

18 июня пресс-служба Федерации тенниса России опубликовала состав на Олимпийские игры. В него, помимо Медведева и Андреевой, вошли Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. В списке МОК среди допущенных спортсменов нет Кудерметовой, Шнайдер, Карацева и Котова, но присутствуют Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС, что Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпиаде.

Также МОК допустил до участия в Олимпиаде российского велогонщика Глеба Сырицу. В первоначальном списке допущенных велогонщиков были Тамара Дронова и Алена Иванченко, которые подтвердили желание выступить на соревнованиях, а также Александр Власов, позднее отказавшийся от участия в Олимпийских играх. Сырица изначально рассматривался в качестве запасного.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241749&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.