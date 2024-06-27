МОК допустил белорусских теннисисток Соболенко и Азаренко до участия в Олимпиаде

В четверг МОК опубликовал обновленный список российских и белорусских спортсменов, допущенных до Олимпиады. Ранее Соболенко заявляла, что намерена пропустить Игры, объяснив свое решение заботой о здоровье.

Соболенко 26 лет, она является третьей ракеткой мира. В 2023 году белоруска 8 недель возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка выиграла 14 турниров под эгидой WTA в одиночном разряде. Она дважды выигрывала Australian Open (2023, 2024) в одиночном разряде. Также на ее счету победы на US Open (2019) и Australian Open (2021) в парном разряде. На Олимпиаде в Токио Соболенко не сумела пройти дальше второго круга.

Азаренко 34 года, она располагается на 16-й позиции мирового рейтинга и является победительницей 21 турнира WTA. В 2012—2013 годах белорусская спортсменка в общей сложности 51 неделю находилась в статусе первой ракетки мира. На счету Азаренко две победы на Australian Open (2012, 2013), также она трижды доходила до финала на US Open (2012, 2013, 2020). Белоруска является победительницей US Open (2007) и Roland Garros (2008) в миксте. На Олимпийских играх в Лондоне теннисистка выиграла золото в миксте в паре с Максимом Мирным, а также бронзу в одиночном разряде.