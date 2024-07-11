Серена о Шараповой: «Думаю, мы могли бы дружить»

— Я была близка с несколькими теннисистками, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения. Не самые близки, но вполне себе. Одна из моих лучших подруг — Каролин [Возняцки], так что мы всегда будем близки. Это просто другой тип отношений. Но есть и другие игроки, с которыми я всегда ладила и буду ладить. Думаю, я бы с удовольствием… не то чтобы поддерживала отношения, но, думаю, мы могли бы дружить с Марией [Шараповой].

Мы всегда рады друг друга видеть. Я искала ее на Мет Гала: «Где Мария? Где она?» Думаю, она очень классная девушка.