Тарпищев назвал нонсенсом современный женский теннис

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Современный женский теннис является нонсенсом, стабильные результаты в нем показывают два-три человека. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Если у мужчин можно делать прогнозы, игроки показывают стабильные результаты, то у женщин такого нет. Женский теннис сегодня — это нонсенс. Стабильно играют два-три человека. Поэтому чего удивляться результатам», — сказал Тарпищев.