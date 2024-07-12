Тарпищев назвал нонсенсом современный женский теннис
По словам президента Федерации тенниса России, женщины не показывают стабильного результата.
По словам президента Федерации тенниса России, женщины не показывают стабильного результата.
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Современный женский теннис является нонсенсом, стабильные результаты в нем показывают два-три человека. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Если у мужчин можно делать прогнозы, игроки показывают стабильные результаты, то у женщин такого нет. Женский теннис сегодня — это нонсенс. Стабильно играют два-три человека. Поэтому чего удивляться результатам», — сказал Тарпищев.
В финале женского турнира Уимблдона встретятся 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии и итальянка Жасмин Паолини, занимающая 7-е место в мировом рейтинге. Матч пройдет в субботу.