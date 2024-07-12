13:21 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев назвал нонсенсом современный женский теннис

По словам президента Федерации тенниса России, женщины не показывают стабильного результата.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Современный женский теннис является нонсенсом, стабильные результаты в нем показывают два-три человека. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Если у мужчин можно делать прогнозы, игроки показывают стабильные результаты, то у женщин такого нет. Женский теннис сегодня — это нонсенс. Стабильно играют два-три человека. Поэтому чего удивляться результатам», — сказал Тарпищев.

В финале женского турнира Уимблдона встретятся 32-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии и итальянка Жасмин Паолини, занимающая 7-е место в мировом рейтинге. Матч пройдет в субботу.

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