Саснович вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 в Будапеште

В сегодняшнем матче второго раунда белоруска, занимающая 134-е место в мировом рейтинге, победила российскую теннисистку Марию Тимофееву, у которой 103-я позиция, — 6:2, 6:4. В четвертьфинале соперницей Саснович будет победительница встречи между француженкой Кароль Монне (221-й номер рейтинга WTA) и нидерландской теннисисткой Сюзан Ламенс (137). В 1/16 финала Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке болгарку Викторию Томову (49) — 2:6, 6:2, 6:4.



В первом круге турнира ITF в американском Эвансвилле с призовым фондом $60 тыс. белорусская теннисистка Ирина Шиманович победила Кристину Пеничкову из США — 7:6 (8:6), 7:5. В ⅛ финала Шиманович встретится с победительницей матча между представительницами США Алексис Блохиной (1163) и Клерви Нгуноуэ (375).



На мужском турнире серии ATP Challenger Tour в испанском Пособланко с призовым фондом $37 тыс. белорус Егор Герасимов (265-й номер рейтинга АТР) в первом раунде обыграл испанца Альвареса Варона (751) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:1. Сегодня в поединке за выход в четвертьфинал Герасимов поспорит с болгарским теннисистом Александром Донским (1005).



Турниры в Венгрии, США и Испании завершатся 21 июля.