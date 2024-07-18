Финальный состав наших на Олимпиаду: меньше было только при царе

Список российских спортсменов в Париже-2024 сформирован — за неделю до Олимпиады МОК опубликовал финальный список, изменений не ожидается.

Конечно, всегда остается вероятность, что кого-то могут убрать — нейтральный статус очень зыбкий, но вот новых имен точно не будет.

Так кто же в итоге едет в Париж?

Квот у наших спортсменов было куда больше — около 50. Но кто-то отсеялся после чистки от МОК, а кто-то сам отказался от поездки — либо из-за травмы или нежелания участвовать (как теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов или велосипедист Александр Власов), либо из-за бойкота от всей федерации (как борцы и дзюдоисты).

К слову, в борьбе и дзюдо у нас могла получиться внушительная делегация — 14 спортсменов, если бы сборные не отказались от поездки.

До последнего сомневался борец Шамиль Мамедов, но и ему помешала очень неожиданная травма.

А вот у тхэквондистов выбора не было — всех четверых в Париж не пустила комиссия МОК.

В последний момент добавились теннисистка Елена Веснина (она была в заявке от Международной федерации тенниса) и каноистка Олеся Ромасенко.

У Ромасенко вообще необычный путь: не обнаружив своей фамилии в списках допущенных, она связалась с МОК и все-таки получила приглашение.

Кстати, Ромасенко, а еще велосипедистка Дронова и теннисисты Медведев, Александрова и Веснина — редкие люди в текущей заявке, кто три года назад выступал на Олимпиаде в Токио.

Самый опытный в составе — каноист Алексей Коровашков. Он пропускал Токио-2020 из-за дисквалификации, но греб еще на Играх-2012 в Лондоне (бронза).

Ну, а самая молодая — 17-летняя Мирра Андреева.

15 человек — самая маленькая делегация для летних Олимпийских игр в истории России/СССР.

Меньше было только в Лондоне-1908 — тогда на Играх выступили всего 6 спортсменов Российской империи. Ну и в Лос-Анджелесе-1984, но те Игры сборная СССР бойкотировала.

Шансы на медали есть: батутистка Бладцева в этом сезоне завоевала Кубок мира, Коровашков взял два золота на чемпионате Европы (а Петров — там же серебро), Сомов — крепкий претендентент на 100 м брассом, ну и теннисисты традиционно в порядке.

Главное, чтобы все доехали до Парижа и выступили на Играх.