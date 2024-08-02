Азаренко вышла в ¼ финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Сегодня в ⅛ финала белоруска переиграла китайскую теннисистку Яфань Ван (73) — 6:1, 6 7 (5:7), 6:3. В поединке за выход в полуфинал соперницей Азаренко будет третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая во втором раунде одолела россиянку Камиллу Рахимову (105) — 7:5, 4:6, 6:4. Виктория Азаренко в 1/16 финала с трудом обыграла на двух тай-бреках американку Хейли Баптист (97) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).



Соревнования в американской столице завершатся 4 августа. Победительница заработает $142 тыс. и 500 рейтинговых очков. В прошлом году чемпионкой стала американская теннисистка Кори Гауфф.