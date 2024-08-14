Азаренко снялась с турнира WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня в первом раунде белоруска, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, должна была встретится с итальянкой Лючией Бронцетти, у которой 68-я позиция, но незадолго до старта решила сняться с турнира. Скорее всего, это связано с травмой плеча из-за которой на прошлой неделе она не смогла доиграть турнир в Торонто.



В 2013 и 2020 годах Азаренко становилась победительницей соревнований в Цинциннати. Вместо Азаренко соперницей Бронцетти будет испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро (91-й номер мирового рейтинга).



Третья ракетка планеты Арина Соболенко начнет турнир со второго раунда, где ее соперницей будет итальянка Элизабетта Кочаретто (66).



В прошлом году турнир выиграла американка Кори Гауфф (2), которая в 1/16 финала встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (33).