Дмитрий Турсунов высказал мнение, в чём сходство Мирры Андреевой и Арины Соболенко

«Похожи по характеру. У обеих есть спортивная наглость, они не смотрят на соперника снизу вверх. Это такие молодые львята, которые бросают вызов матерому льву и в итоге в какой-то момент изгоняют его из прайда. Также обе амбициозные, а это очень крутое качество. Понятно, по антропометрии они абсолютно разные, поэтому стиль игры отличается. Но в характере у них очень много похожих качеств», — приводит слова Турсунова «RT на русском».