Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Турсунов высказал мнение, в чём сходство Мирры Андреевой и Арины Соболенко

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов назвал сходство между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Источник: Getty Images

«Похожи по характеру. У обеих есть спортивная наглость, они не смотрят на соперника снизу вверх. Это такие молодые львята, которые бросают вызов матерому льву и в итоге в какой-то момент изгоняют его из прайда. Также обе амбициозные, а это очень крутое качество. Понятно, по антропометрии они абсолютно разные, поэтому стиль игры отличается. Но в характере у них очень много похожих качеств», — приводит слова Турсунова «RT на русском».

Ранее Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв Каролину Плишкову из Чехии со счётом 6:2, 6:3.