Соболенко пробилась в финал турнира WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня в первом полуфинальном матче белоруска переиграла первую ракетку мира польку Игу Свентек — 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 48 минут. В решающем поединке Соболенко встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой (37-й номер рейтинга WTA) и американкой Джессикой Пегулой (6).



На пути к финалу Арина Соболенко победила итальянку Элизабетту Кочаретто (66) — 6:3, 6:4, украинскую теннисистку Элину Свитолину (30) — 7:5, 6:2 и россиянку Людмилу Самсонову (17) — 6:3, 6:2.



В прошлом году этот турнир выиграла американка Кори Гауфф (2), которая на этот раз уступила во втором раунде представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (33).