Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде

Рафаэль Надаль снялся с US Open — 2024. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. Испанец объявил, что его следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине. US Open — 2024 пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября.