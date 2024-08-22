Медведев начнет свой путь на US Open матчем с сербом Лайовичем

Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Медведев посеян на соревнованиях под пятым номером и попал в ту четверть сетки, где борьбу за трофей ведет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, он начнет турнир матчем с американцем Маккензи Макдональдом.
Россиянин Андрей Рублев (6) сыграет в первом круге с бразильцем Тиаго Зайбот-Вилдом. Рублев попал в одну четверть сетки вместе с олимпийским чемпионом Парижа сербом Новаком Джоковичем (2), чей соперник по первому раунду определится по результатам квалификации.