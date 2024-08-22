Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев начнет свой путь на US Open матчем с сербом Лайовичем

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев начнет свое выступление на Открытом чемпионате США по теннису матчем против серба Душана Лайовича, сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.

Источник: Reuters

Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Медведев посеян на соревнованиях под пятым номером и попал в ту четверть сетки, где борьбу за трофей ведет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, он начнет турнир матчем с американцем Маккензи Макдональдом.

Россиянин Андрей Рублев (6) сыграет в первом круге с бразильцем Тиаго Зайбот-Вилдом. Рублев попал в одну четверть сетки вместе с олимпийским чемпионом Парижа сербом Новаком Джоковичем (2), чей соперник по первому раунду определится по результатам квалификации.