Медведев начнет свой путь на US Open матчем с сербом Лайовичем

Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема пройдет в Нью-Йорке с 26 августа по 8 сентября. Медведев посеян на соревнованиях под пятым номером и попал в ту четверть сетки, где борьбу за трофей ведет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, он начнет турнир матчем с американцем Маккензи Макдональдом.