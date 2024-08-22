Карацев не смог выйти в основную сетку US Open

В финальном раунде квалификации US Open Карацев уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счетом 6:1, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась около 2 часов.
Матчи основной сетки на последнем в сезоне турнире Большого шлема пройдут с 26 августа по 8 сентября.
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев не смог завоевать путевку в основную сетку Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
В финальном раунде квалификации US Open Карацев уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ со счетом 6:1, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась около 2 часов.
Матчи основной сетки на последнем в сезоне турнире Большого шлема пройдут с 26 августа по 8 сентября.