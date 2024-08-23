Советский теннисист связал неудачи в карьере с рождением в СССР

По мнению спортсмена, его неудачи могут быть связаны с рождением в СССР. «Думаю, мог бы достичь большего. Наверное, надо было что-то поменять, по-другому работать. Может, надо было вообще родиться в другой стране. Может, я ошибаюсь. В Советском Союзе меня поставили в такие рамки, что я хотел быть лучшим», — заявил Чесноков.