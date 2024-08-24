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Соболенко высказалась о необходимости видеоповторов в теннисе

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о необходимости введения видеоповторов в теннисе на фоне нескольких скандальных судейских решений за последний месяц.

Источник: Getty Images

«Очень важно, что у нас есть система видеоповторов на US Open. Я видела несколько непростых судейских решений. Думаю, что это очень несправедливо по отношению к некоторым игрокам, у которых нет возможности пересмотреть решение судьи. Да и судей можно понять. Теннис очень изменился, стал быстрее и нелегко сидеть на вышке и быть судьёй. Для всех будет полезно наличие видеоповторов, это крутая система», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

Открытый чемпионат США — 2024 стартует в понедельник, 26 августа.