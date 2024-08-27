Арина Соболенко прокомментировала уверенный старт на US Open — 2024

«Думаю, хоть я сегодня и не показала свой лучший теннис, я боролась в каждом розыгрыше и старалась использовать любой удар, который мог бы сработать. Я рада, что несмотря на не самое лучшее самочувствие на корте, смогла победить в двух сетах — особенно в матче с кем-то вроде неё. Очень хитрого игрока. Она показала очень хороший, агрессивный теннис. Было нелегко столкнуться с ней в первом круге», — сказала Соболенко после матча.