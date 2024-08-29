«Получает удовольствие от тенниса». Селиваненко оценил игру Соболенко на US Open — 2024

«Соболенко пока уверенно продвигается по сетке US Open. Видно, что белоруска играет и получает удовольствие от тенниса. В личных встречах у Арины и Кати пока равновесие, но в любом случае каждый новый матч становится отдельным противостоянием, где забывается всё, что было до этого», — заявил Селиваненко Metaratings.by.