Виктория Азаренко вылетела с US Open — 2024, проиграв Ван Яфань

В матче третьего круга она проиграла китаянке Ван Яфань (80-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:3, 1:6.
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Яфань два эйса, три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.
В ⅛ финала Ван Яфань сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (26-я сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.