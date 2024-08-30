Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктория Азаренко вылетела с US Open — 2024, проиграв Ван Яфань

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 20-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на US Open — 2024.

Источник: Чемпионат.com

В матче третьего круга она проиграла китаянке Ван Яфань (80-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Яфань два эйса, три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

В ⅛ финала Ван Яфань сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (26-я сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.