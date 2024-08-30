Виктория Азаренко вылетела с US Open — 2024, проиграв Ван Яфань

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Яфань два эйса, три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.