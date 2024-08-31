Соболенко вышла в ⅛ финала открытого чемпионата США по теннису

Сегодня вторая ракетка планеты переиграла в третьем круге россиянку Екатерину Александрову, у которой 31-я позиция в мировом рейтинге, — 2:6, 6:1, 6:2. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска будет соперничать с бельгийкой Элизе Мертенс (35-й номер рейтинга WTA). До этого Соболенко победила австралийку Присциллу Хон (203) и итальянку Лючию Бронцетти (76).



Вчера Виктория Азаренко (20) в 1/16 финала уступила в трехсетовом поединке китайской теннисистке Яфань Ван (80) — 4:6, 6:3, 1:6. Следующей соперницей китаянки будет испанка Паула Бадоса (29). В первом раунде Азаренко выиграла у украинки Юлии Стародубцевой (146), а затем победила француженку Клару Бюрель (56).



Во втором круге парного разряда белоруска Александра Саснович и российская теннисистка Камилла Рахимова проиграли испанско-чешскому дуэту Сара Соррибес Тормо / Мария Боузкова — 4:6, 1:6. В 1/32 финала белорусско-российская пара победила в двух партиях армяно-польский тандем Элина Аванесян / Катажина Питер — 6:2, 6:4.



Общий призовой фонд US Open — 2024 составляет рекордные $75 млн, победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн. В прошлом году мужской турнир в четвертый раз выиграл серб Новак Джокович, победивший в финале россиянина Даниила Медведева. В решающем поединке у женщин американка Кори Гауфф обыграла Арину Соболенко.