Диана Шнайдер: чувствую, что США для меня как второй дом

«Чувствую ли я дополнительную поддержку во время американской серии? Я определённо чувствую, что США для меня как второй дом. Я очень благодарна за эту поддержку, она придаёт мне очень много сил на борьбу здесь. Спасибо всем, кто тут находится», — сказала Шнайдер на корте.