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Диана Шнайдер: чувствую, что США для меня как второй дом

Российская теннисистка Диана Шнайдер поблагодарила болельщиков на Открытом чемпионате США.

Источник: AP 2023

«Чувствую ли я дополнительную поддержку во время американской серии? Я определённо чувствую, что США для меня как второй дом. Я очень благодарна за эту поддержку, она придаёт мне очень много сил на борьбу здесь. Спасибо всем, кто тут находится», — сказала Шнайдер на корте.

Шнайдер в 2022 году приняли в университет Северной Каролины. Она представляла ВУЗ в том числе на теннисных турнирах.

В ⅛ финала US Open — 2024 20-летняя Шнайдер обыграла итальянку Сару Эррани (96-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:2. За выход в ¼ финала Открытого чемпионата США — 2024 Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.