«Постарайтесь наслаждаться». Арина Соболенко поделилась советами для психического здоровья

«Главное для сохранения психического здоровья — быть окружённым правильными людьми. Что бы ни случилось в вашей жизни, у вас есть люди, которые вас поддержат, которые будут рядом с вами. Думаю, это самая важная часть. А ещё постарайтесь наслаждаться. На корте вы усердно работаете, боретесь. На крупных турнирах у вас есть выходной, этим днём вы должны наслаждаться. Нужно полностью отделить себя от тенниса. Знаю, что это легко и нелегко одновременно. Думаю, что всё приходит с опытом», — сказала Соболенко на пресс-конференции.