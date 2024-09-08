Арина Соболенко вышла в лидеры по числу титулов на ТБШ среди белорусских теннисисток

В общей сложности Азаренко превосходит Соболенко по количеству титулов на турнирах WTA. Она выиграла 21 турнир в одиночном разряде, на счету Арины 17 титулов. Также Азаренко является олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте и обладательницей бронзовой медали Игр в Лондоне в одиночном разряде.