Дмитрий Турсунов сравнил Арину Соболенко с Сереной Уильямс

Думаю, высокая конкуренция помогает и подстёгивает совершенствоваться ещё быстрее. У мужчин это произошло во времена Федерера. Когда появился Надаль, у Роджера игра стала более вариативной. Пришлось находить способы обыгрывать. На мой взгляд, у Арины сейчас первые 2−3 круга очень сложными становятся, только если она попадает на Осаку, Возняцки, Анисимову — тех девочек, которые могли бы обыграть её на ранних стадиях, — потому что на этом этапе она не показывает свой лучший теннис. В целом Арине всегда было тяжелее с теми, кто играет активно, у кого тяжёлый удар", — сказал Турсунов в студии BetBoom Tennis.