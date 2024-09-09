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Дмитрий Турсунов сравнил Арину Соболенко с Сереной Уильямс

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов оценил игру второй ракетки мира Арины Соболенко с выступлениями 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс.

Источник: Getty Images

«У Соболенко есть потенциал. Думаю, по количеству “Шлемов” она не обгонит Серену, но может поднять уровень женского тенниса, потому что по физике схожа с Сереной, достаточно атлетична. При этом мне казалось, что она может играть ещё агрессивнее — в ещё более динамичный теннис, чем Серена.

Думаю, высокая конкуренция помогает и подстёгивает совершенствоваться ещё быстрее. У мужчин это произошло во времена Федерера. Когда появился Надаль, у Роджера игра стала более вариативной. Пришлось находить способы обыгрывать. На мой взгляд, у Арины сейчас первые 2−3 круга очень сложными становятся, только если она попадает на Осаку, Возняцки, Анисимову — тех девочек, которые могли бы обыграть её на ранних стадиях, — потому что на этом этапе она не показывает свой лучший теннис. В целом Арине всегда было тяжелее с теми, кто играет активно, у кого тяжёлый удар", — сказал Турсунов в студии BetBoom Tennis.