Кирьос атакует Синнера за допинговый скандал. Во всем виновата ревность к Калинской?

Он действительно не упоминал Калинскую, пока это не сделали за него другие пользователи интернета, и все же теперь очевидно, что особо пристальное внимание к карьере Синнера и его допинговой истории у Ника связанно далеко не только с желанием видеть «чистый спорт». Все гораздо прозаичнее, но вместе с тем и интереснее. Точку в их заочном споре, по мнению президента Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги, поставил Янник своими успехами на корте. «Синнер поставил всех на место. Кирьоса я не видел. Куда он делся? Он сбежал. Считаю, что на корте Янник преподал всем урок. Он выиграл два “Шлема” из четырех. Алькарас выиграл два других “Шлема”, мы ждем его в финале», — сказал Бинаги. Карьера Синнера развивается стремительно, и он уже давно превзошел все достижения Кирьоса. В возвращение 29-летнего Ника в тур к тому же верится все меньше и меньше, хотя это не значит, что Кирьос остановится в своей борьбе против Синнера вне пределов корта.