Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Зал теннисной славы

Голосование болельщиков — один из двух этапов выборов в Зала славы. Далее проголосует комиссия, состоящая из журналистов, историков и членов Зала славы. Победив в голосовании болельщиков, Шарапова получит дополнительные 3% к общему количеству голосов. Чтобы войти в Зал славы, кандидат должен получить 75% голосов. Итоги будут объявлены в конце октября.