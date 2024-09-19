По ней сходил с ума весь мир, а потом она пропала. Что сейчас с легендарной Анной Курниковой?

После завершения карьеры Курникова ушла в тень. Да так, что до сих пор не желает из нее выходить. Про нее иногда вспоминают игроки, она редко дает интервью и снимается для глянца. В соцсетях с большой периодичностью наблюдаются какие-то новые посты, но почти все они исключительно о семье. Именно ей все свое время теперь посвящает теннисистка.