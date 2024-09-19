По ней сходил с ума весь мир, а потом она пропала. Что сейчас с легендарной Анной Курниковой?

Анна Курникова — человек, изменивший женский теннис. И для этого ей даже не понадобилось выигрывать титул за титулом.
Россиянка ворвалась в теннис мощно. Из академии Ника Боллетьери, куда она приехала в 1992 году, Анна уже в 1995-м начала играть на профессиональном уровне. В 14 лет она попала в топ-300 мирового рейтинга, а в 15 — дошла до ⅛ финала US Open, топ-100 лучших и стала новичком сезона WTA.
Было ясно, что у Курниковой большой потенциал. Плюсом шла эффектная внешность, которая массово привлекала рекламодателей, журналистов, фотографов, бренды и других. Отказываться от внимания и закрываться, чтобы сосредоточиться исключительно на теннисе, беззастенчивая россиянка не стала.
Курникова не раз снялась для обложек различных журналов, начиная от GQ и заканчивая Forbes. Попробовала себя в роли актрисы в фильме «Я, снова я и Ирэн». Сотрудничала с компанией часов Omega, спортивным брендом Adidas, фирмой нижнего белья Berlei, коммуникационной компания Terra Lycos, производителем ракеток Yonex. В честь Курниковой придумали коктейль, компьютерный вирус, комбинацию в покере. И это лишь часть того, что было связано с личностью Анны, которую обожали и ненавидели.
В теннисе Курникова добилась гораздо меньшего, чем от нее ожидали. Она не выиграла ни единого титула в одиночке на уровне WTA, дошла до полуфинала Уимблдона, дважды побеждала на Australian Open, 16 раз на различных турнирах WTA и Итоговый в паре со швейцаркой Мартиной Хингис. С теннисом россиянка завязала в 2003 году. Наложились и старые травмы и новая — спины. Ей было всего 22 года.
После завершения карьеры Курникова ушла в тень. Да так, что до сих пор не желает из нее выходить. Про нее иногда вспоминают игроки, она редко дает интервью и снимается для глянца. В соцсетях с большой периодичностью наблюдаются какие-то новые посты, но почти все они исключительно о семье. Именно ей все свое время теперь посвящает теннисистка.
Еще будучи спортсменкой Курникова, как говорят, встречалась с хоккеистами — Сергеем Федоровым и Павлом Буре. С Федоровым у теннисистки, по его же словам, даже был тайный, но короткий брак. Прямо сейчас Курникова счастлива с певцом Энрике Иглесиасом. Их история началась в 2001 году на съемках клипа на песню Escape. И знают о ней ровно столько, сколько позволяю они сами.
О первой беременности в 2017 году все узнали уже после появления на свет близнецов Николаса и Люси. В 2020 году у Курниковой и Иглесиаса родилась дочь Мэри.
"Когда бываю в Майами, всегда заезжаю к Ане на чай. Два года назад была у нее дома. Она профессионал в семейной жизни. Встает с детьми рано утром, не скидывает все на нянек.
Вечером возвращается Энрике, они проводят время вместе. Аня следит за собой, занимается спортом, по-прежнему в блестящей форме. А внимание прессы ей не нужно, за годы карьеры она от этого устала.
И меня поражает, когда их пару с Иглесиасом называют бизнес-проектом. Люди столько всего додумывают. Да у Ани самой полно денег. Она сама — знаменитость. Нет, у них полноценная семья. И Энрике — прекрасный отец", — рассказывала теннисистка Светлана Кузнецова Марии Командной.
Последняя фотосессия теннисистки — юбилейный номер русского Cosmopolitan в 2019-м, которого уже несколько лет не существует в России.
В 2023 Серена Уильямс посетила тур «Трилогия», где выступали Энрике Иглесиас, Питбуль и Рики Мартин. В соцсети теннисистки попали кадры, где она позирует вместе с Энрике и Курниковой.