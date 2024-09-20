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Дядя Новака Джоковича стал президентом Теннисной ассоциации Сербии

Дядя 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Горан Джокович стал президентом Теннисной ассоциации Сербии.

Источник: Чемпионат.com

Предыдущий президент Мирко Петрович ушел в отставку после девяти лет работы. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

«Мой опыт в теннисе в основном связан с Новаком, но я также семь лет играл на чемпионате Сербии и чемпионате Софии. Моя цель — исправить то, что мы начали делать. Основа всего — финансы.

У нас нет своего помещения, нет Национального учебного центра, и я хочу, чтобы мы решили эту проблему. Это желание всех наших игроков и нас, и я бы даже не баллотировался на эту должность, если бы у нас не было поддержки президента Сербии Александра Вучича», — сказал Горан Джокович.