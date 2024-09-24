Медведев едет в Китай за реваншем. В Пекине сыграют все лидеры мужского и женского российского тенниса

В свою очередь, в нижней половине сетки в Пекине еще двое россиян попробуют остановить Алькараса. Карлос после Олимпийских игр в Париже, где в финале уступил Джоковичу, выбыл на старте «мастерса» в Цинциннати и во втором круге US Open. Но затем одержал несколько побед в матчах Кубка Дэвиса и Кубка Лэйвера. В четвертьфинале испанец идет на Хачанова, если тот, конечно, прервет серию неудач, а в полуфинале — на Медведева. Даниил стартует встречей с французом Гаэлем Монфисом, а в четвертьфинале его потенциальным оппонентом станет Александр Бублик из Казахстана. Добавим, что для Медведева и особенно для Рублева, занимающих соответственно четвертое и седьмое места в чемпионской гонке, предстоящие турниры в Китае важны и с точки зрения попадания на Итоговый турнир ATP.