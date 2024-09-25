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Шарапова о том, что Гауфф рассталась с тренером: «То, что требуется в определенный момент карьеры, может быть ненужным потом»

Гилберт тренировал американку с лета 2023-го. На прошлой неделе он объявил, что они больше не работают вместе.

«Думаю, у Коко удивительная голова на плечах, и она знает, что в ее команде будут изменения на протяжении многих лет. То, что требуется в определенный момент карьеры, может быть ненужным потом.
Мне очень повезло с командой, я все еще близка со своими тренерами, потому что команда — это важно.
Требуется время, чтобы установить доверительные отношения и научиться принимать советы команды. Но это увлекательное путешествие», — сказала Шарапова.