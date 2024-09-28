Теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине

Касаткиной 27 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA — наивысшее среди россиянок. На счету Касаткиной семь титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.