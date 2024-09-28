WADA намерено добиваться дисквалификации Синнера за нарушение антидопинговых правил

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет добиваться дисквалификации лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянца Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.
26 сентября WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) оправдать Синнера в связи с нарушением антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство намерено добиваться дисквалификации спортсмена сроком от одного до двух лет.
Положительная допинг-проба у Синнера была взята 10 марта на турнире серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. В ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала нахождение того же вещества. Однако в обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях.