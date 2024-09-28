Сафиуллин проиграл Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Синнеру 23 года, он возглавляет рейтинг ATP с июня. Итальянец выиграл 16 турниров под эгидой организации. В 2024 году теннисист одержал победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США. В 2023 году Синнер стал обладателем Кубка Дэвиса.