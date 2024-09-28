Синнер разочарован апелляцией WADA по его допинг-делу

«Я узнал об этом несколько дней назад — что они подадут апелляцию, что сегодня это будет сделано официально. Но это действительно неожиданность. Мы всегда говорим одно и то же. Может быть, они просто хотят убедиться, что все сделано как положено. Но да, я просто удивлен, что они подали апелляцию», — добавил итальянец.