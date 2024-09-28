Синнер разочарован апелляцией WADA по его допинг-делу

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что его удивило и разочаровало решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подать апелляцию на вердикт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA), оправдавшего итальянца по делу о нарушении антидопинговых правил.
Апелляция была подана в CAS 26 сентября. Ранее первая ракетка мира Синнер не был наказан за две положительные допинг-пробы на клостебол, сданные в марте 2024 года. После каждого положительного теста к нему применялась временная дисквалификация от ITIA. В обоих случаях Синнер успешно обжаловал временное отстранение и продолжал играть.
«Мы не все можем контролировать, правда? Конечно, я очень разочарован, а еще удивлен, потому что у нас было три слушания. Все три слушания завершились для меня положительным исходом. Я не ожидал этого», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.
Об апелляции WADA было объявлено во время матча Синнера против россиянина Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Пекине. Итальянец победил со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
«Я узнал об этом несколько дней назад — что они подадут апелляцию, что сегодня это будет сделано официально. Но это действительно неожиданность. Мы всегда говорим одно и то же. Может быть, они просто хотят убедиться, что все сделано как положено. Но да, я просто удивлен, что они подали апелляцию», — добавил итальянец.
Ранее Синнер объяснял, что вещество попало в организм в результате заражения от члена команды поддержки, который наносил безрецептурный спрей, содержащий клостебол, на свою кожу, чтобы обработать рану. Он ежедневно проводил массаж и спортивную терапию Синнера, что привело к неосознанному трансдермальному заражению. После консультаций с научными экспертами ITIA не стала возражать против апелляций игрока об отмене отстранения, однако итальянец потеряет очки и призовые, заработанные на турнире в Индиан-Уэллсе.