Даниил Медведев вышел в ¼ финала турнира в Пекине, обыграв Адриано Маннарино

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Маннарино один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.